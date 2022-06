DIAMANTE è la prima TV multilingue, interattiva, Live & On Demand, che promuove il “ Made in Italy “ e il vero italian lifestyle nel mondo.

Vivi il sogno italiano insieme a milioni di italiani e italo discendenti in tutto il mondo. Grazie al tuo supporto ci aiuterai a crescere e a offrire contenuti sempre più accattivanti ed esclusivi. Con DIAMANTE potrai seguire documentari, serie tv, cartoni animati, moda, sport, partecipare a programmi televisivi, imparare anche la lingua italiana e molto altro.Il nostro catalogo viene aggiornato costantemente, per portare la bellezza dell’ITALIA in ogni angolo del mondo !